Picchiano e mandano in ospedale un uomo per rapinarlo: arrestati tre giovani malviventi

In tre lo circondano e lo spintonano a terra per rubargli il cellulare. Lui si rialza e riesce comunque, con l'aiuto dei passanti, ad avvertire la polizia. Gli agenti, poco dopo e grazie alle descrizione della vittima, riescono a trovare la banda: sono tre ragazzi del Gambia di 18, 21 e 25 anni.

E' successo all'alba di giovedì, in via Vitruvio, zona Stazione Centrale a Milano. Il rapinato, un 30enne italiano, è finito in codice verde all'ospedale Fatebenfratelli. Uno degli arrestati è stato trovato con un po' di droga ed è indagato anche per quello.