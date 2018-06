Aggredisce una donna incinta al bancomat, lei resiste e lo fa scappare: arrestato rapinatore

Ha aggredito una donna incinta al sesto mese. La signora però, tutt'altro che intimorita, ha resistito facendolo desistere dal suo tentativo di rapinarla. Poi, grazie alla sua denuncia, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia lo hanno rintracciato e arrestato.

In manette - fermo per indiziato di delitto - è finito un 45enne marocchino. E' stato rintracciato alcuni giorni fa dai poliziotti ed è accusato di tentata rapina.

L'episodio è avvenuto la sera del 16 maggio scorso davanti al bancomat di una banca in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale a Milano. Dopo aver effettuato il prelievo di denaro, la donna è stata aggredita da un cittadino straniero che con forza ha cercato di strapparle la borsa. Nonostante il suo stato interessante, lei ha opposto resistenza tanto da far fuggire il rapinatore.

Il personale della Squadra Investigativa dopo aver visionato le immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza interno ed esterno ha ricostruito il fatto, riconosciuto e rintracciato il responsabile, con numerosi precedenti penali a carico, nei pressi della Stazione Centrale. Dalle immagini visionate, inoltre, è stato possibile individuare un complice che faceva il palo. L'uomo è stato denunciato.