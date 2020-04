Stazione Centrale, donne aggredite e derubate: rapinatore arrestato

Due rapine. Una in fila all'altra a pochi metri di distanza. E probabilmente avrebbe proseguito se gli agenti della Questura non fossero intervenuti per arrestarlo. È successo in zona Stazione Centrale a Milano nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, nei guai un cittadino libico di 24 anni.

Tutto è iniziato intorno alle 16.15 quando il 24enne ha impugnato un paio di forbici e derubato una donna di 38 anni. Subito dopo ha colpito in via Filzi dove ha derubato una donna di 47 anni.

Gli agenti di via Fatebenefratelli lo hanno bloccato in via Vittor Pisani. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata e continuata.