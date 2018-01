Rissa davanti alla Stazione Centrale: cerca di ferire i poliziotti, arrestato

Lite furibonda davanti alla stazione in piazza Duca d'Aosta nella serata di sabato 20 gennaio. La segnalazione è arrivata al 112 verso le undici e quaranta di sera: i poliziotti, subito intervenuti, hanno sorpreso diversi extracomunitari e in particolare ne hanno bloccato uno, un ventinovenne della Libia poi risultato non regolare in Italia e con alcuni precedenti.

Il giovane, una volta bloccato, ha cercato di colpire i poliziotti con la lama di un coltello multiuso ma è stato subito neutralizzato e portato in camera di sicurezza. Risponde di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.