Rissa in Centrale, due feriti: uno aggredisce gli agenti per scappare dall’ospedale, arrestato

Una rissa in piazza. L’arrivo della polizia e delle ambulanze, con il conseguente trasporto in ospedale. Quindi, l’aggressione e il tentativo di fuga, subito bloccato.

Altra giornata movimentata in piazza Duca d’Aosta, teatro - giovedì pomeriggio - di una rissa avvenuta proprio nel piazzale all’esterno della stazione Centrale. A farne le spese sono stati un diciannovenne e un ventiseienne, entrambi nigeriani, rimasti lievemente feriti e trasportati uno al Niguarda - il più giovane - e uno al Fatebenefratelli.

Nei due ospedali, per identificare e raccogliere le versioni delle vittime, si sono recati anche gli uomini della Questura di Milano, già intervenuti in piazza Duca d’Aosta. Alla vista delle divise, però, il ventiseienne al pronto soccorso del Niguarda è andato su tutte le furie e - con ogni probabilità per non fornire i propri dati - ha aggredito gli agenti, cercando di scappare.

A quel punto, dopo un brevissimo inseguimento, i poliziotti hanno fatto scattare le manette e identificato l’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio ed è irregolare in Italia. Per lui l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.

Soltanto lunedì pomeriggio, proprio all’esterno della stazione Centrale, un agente di trentuno anni era stato accoltellato da un ventottenne guineano - anche lui irregolare - che poco prima aveva minacciato con un coltello un addetto alle navette per l’aeroporto.

L’aggressore, con precedenti e un decreto di espulsione sulle spalle, era stato arrestato per tentato omicidio e poi scarcerato il giorno successivo, quando l’accusa era stata derubricata a lesioni e resistenza. Giovedì pomeriggio, gli stessi agenti hanno imbarcato il ventottenne su un aereo per la Guinea e hanno “chiuso” l’espulsione.