Rissa all'alba in Centrale, poi scatta la "rivolta" contro la polizia: un arresto e due denunce

Avrebbero iniziato a litigare tra loro per un cellulare da vendere. Quindi, avrebbero dato vita a una rissa al centro della piazza. Poi, una volta arrivate le Volanti, avrebbero cambiato il loro obiettivo e si sarebbero scagliati contro gli agenti cercando di liberarsi e non farsi identificare.

Due uomini - entrambi cittadini del Gambia, di venti e trenta anni - sono stati fermati martedì mattina dalla polizia in piazza Duca d'Aosta perché trovati senza documenti e per aver aggredito gli stessi poliziotti.

L'allarme alla centrale operativa della Questura è arrivato alle 6, quando un equipaggio di vigilanza ha segnalato una lite con numerose persone coinvolte proprio in Duca d'Aosta. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno tranquillizzato tutti e hanno capito che la rissa era nata per la compravendita - evidentemente fallita - di un cellulare.

Al momento dell'identificazione, però, gli animi si sono riscaldati nuovamente, con i due gambiani che hanno iniziato a colpire e scalciare i poliziotti che avrebbero voluto accompagnarli in Questura per l'identificazione. Alla fine, non senza fatica, gli agenti sono riusciti a bloccarli e portarli in via Fatebenefratelli: lì sono stati entrambi indagati per resistenza a pubblico ufficiale.

Un terzo uomo - anche lui gambiano, ma di trentasei anni - è invece stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno controllato perché aveva partecipato alla rissa e in tasca gli hanno trovato cinquanta grammi di marijuana, venti di hashish e sessanta euro in contanti.