Stazione centrale, lo pestano a sangue per rapinarlo: tagli in tutto il viso

Una violenta lite a scopo di rapina, secondo diverse testimonianze, è avvenuta nella notte (intorno alle 4.30) nei pressi della Stazione Centrale. La vittima è stata soccorsa alla fermata Gran Sasso - Piola dell'autobus linea 90.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) e una volante di polizia.

Secondo quanto è stato ricostruito, un ragazzo africano (originario del Ghana) di 19 anni sarebbe stato aggredito da due criminali - secondo le descrizioni anche loro africani - che volevano rubargli portafoglio e telefono. Lui ha reagito e ne è nata una violenta colluttazione.

Il giovane si è ritrovato a terra sanguinante con un labbro e un occhio tagliato. I due l'hanno preso a pugni e avendo alle dita diversi anelli gli hanno provocato i tagli. I malviventi si sono dileguati. Non è in pericolo di vita ed è stato medicato dagli uomini del 118 e accompagnato in ospedale, al Città Studi.

Il giovane, secondo i testimoni che l'hanno aiutato e che hanno chiamato le forze dell'ordine, era molto impaurito e nonostante sanguinasse copiosamente voleva tornare a casa.