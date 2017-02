"Poi non vi lamentate se prendiamo i taxi abusivi": rissa tra i tassisti e i clienti in Stazione

Tassisti ancora al centro delle cronache. Dopo le proteste degli ultimi giorni - con diversi 'attacchi' vandalici ai danni delle auto guidate da Ncc e lo sciopero selvaggio - lunedì sera è scoppiato un parapiglia tra alcuni clienti e una quindicina di tassisti.

L'episodio è avvenuto all'angolo tra via Sammartini e piazza IV novembre, accanto alla Stazione Centrale di Milano. A chiamare la polizia, intervenuta con una volante, sono stati due ragazzi di trent'anni. Le vittime hanno riferito agli agenti di essere stati accerchiati dai tassisti. Poi uno di loro avrebbe ricevuto uno schiaffo al volto. A scatenare la rabbia dei conducenti - secondo la ricostruzione della questura - sarebbe stata una frase pronunciata da uno dei due giovani davanti l'impossibilità di prendere il taxi: "Poi non vi lamentate se prendiamo i taxi abusivi".

Per i tassisti presenti, al contrario, i giovani avrebbero offeso la loro professionalità con diversi insulti. Durante l'alterco, altri due 'passeggeri' sarebbero intervenuti poi in difesa dei ragazzi. Si tratta del primo episodio registrato di tensioni tra clienti e tassisti in questo periodo di proteste.