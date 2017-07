Rissa in Centrale: si scaglia contro vigilessa. Arrestato e scarcerato

Ennesima rissa davanti alla Stazione Centrale con un giovane di 21 anni che tenta di colpire una vigilessa con un coccio di bottiglia, finendo poi arrestato. E scarcerato la mattina dopo. Il copione sembra del tutto simile a quello con protagonista il guineiano Saidou Mamadou Diallo, la differenza è che Diallo era stato preso subito in custodia dalla questura (ufficio immigrazione), quindi non era stato realmente libero nemmeno per un minuto, ed è stato poi rimpatriato con un volo da Malpensa.

I fatti, raccontati da Nicola Palma per il Giorno: giovedì, dopo le nove di sera, si scatena una rissa tra gruppi di immigrati di diverse nazionalità in piazza Luigi di Savoia, non lontano dal parcheggio dei taxi. Il 21enne (afghano) si mostra parecchio esagitato: dopo una irruzione in un locale della piazza esce e si dirige verso piazza Duca d'Aosta, dove tre vigili urbani lo avvicinano. Lui ha in mano i cocci di una bottiglia e si avventa contro la vigilessa, che schiva il colpo.

Risultato: i due colleghi lo ammanettano e lo portano via. Venerdì mattina il 21enne va al processo per direttissima con l'accusa di tentato omicidio ma il giudice stabilisce che l'imputazione corretta è minacce aggravate e lo scarcera in attesa del processo vero e proprio.

VIOLENZA IN STAZIONE CENTRALE A MILANO

Sono ormai diversi gli episodi di violenza nelle vicinanze della Stazione Centrale di Milano. Negli ultimi giorni, oltre al caso dell'afghano di 21 anni, quello già citato del guineiano poi espulso. E sempre giovedì, ma nel pomeriggio, un'altra rissa. In quella occasione due nigeriani sono finiti al pronto soccorso e uno di loro, alla vista degli agenti di polizia, li ha aggrediti cercando di scappare.

A febbraio un gambiano, colpito da altre persone, era finito in ospedale. Inizialmente sembrava in pericolo di vita. A maggio un giovane ha avuto una violenta reazione durante un controllo dei documenti ferendo due militari. Pochi giorni prima un'imponente operazione di polizia in Stazione Centrale aveva portato al fermo di una decina abbondante di persone.