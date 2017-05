Tentato furto scatena una rissa in Stazione Centrale: giovane accoltellato sul labbro

Cercano di rubargli il cellulare mentre dorme in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione di Milano, ma lui si sveglia e reagisce contro i malviventi. Le sue grida d'aiuto attirano l'attenzione dei presenti, che cercano di aiutarlo. Ne nasce una piccola rissa, al termine della quale un tunisino di trentatré anni viene arrestato, due suoi complici riescono a fuggire mentre la vittima viene ferita con un coltello sul labbro.

Succede alle tre di lunedì in quella piazza da giorni al centro dell'attenzione: dopo il 'rastrellamento' della polizia che ha provocato come 'protesta' la maxi manifestazione di sabato venti maggio, e dopo l'aggressione contro due militari e un poliziotto da parte di Ismail Hosni, ora indagato anche per terrorismo.

La reazione della vittima, un ragazzo di diciannove anni originario della Guinea e in Italia regolarmente, provoca un piccolo tumulto. I tre sconosciuti che hanno provato a rapinarlo vengono affrontati anche da altri stranieri presenti, che provano a difendere il giovane africano. Il diciannovenne viene accoltellato al labbro durante la lite da uno dei malviventi. Due di loro riescono a fuggire mentre arriva la polizia. Gli agenti, con il supporto dei militari di Strade Sicure, bloccano il nordafricano. Il ferito viene soccorso dal 118 in codice verde, il taglio per fortuna è stato molto lieve.