Milano, l'ex concorrente del Gf minacciato in stazione Centrale: "Aggredito per la droga"

Sfogo social per Salvo Veneziano, l'ex concorrente del Grande Fratello 1 e oggi imprenditore nel mondo della ristorazione, che ha denunciato con una lunga diretta su Facebook di essere stato minacciato e aggredito a Milano.

Veneziano, che dopo l'esperienza al Gf ha aperto una serie di pizzerie in Brianza, ha raccontato di essere andato lunedì pomeriggio in stazione Centrale per incontrare un regista per un "appuntamento di lavoro".

Video | Il racconto di Salvo Veneziano

Al suo arrivo in piazza Duca d'Aosta la situazione è subito precipitata. "Lì - ha ricostruito lui stesso sui social - sono stato avvicinato da persone che volevano vendermi qualcosa e sappiamo cosa -. Al mio rifiuto mi hanno minacciato dicendomi 'Stronzo, pezzo di merda italiano'. Se non mi fossi allontanato - ha spiegato Veneziano, che era in compagnia di sua moglie - sicuramente mi avrebbero fatto qualcosa".

"Io sono nato per strada, ma mi sono allontanato perché ho avuto paura - ha ammesso l'ex concorrente del Gf -. Per andare alla stazione di Milano bisogna camminare armati".

Nei mesi scorsi a lamentarsi delle condizioni di piazza Duca d'Aosta era stato un altro volto noto della tv, la conduttrice Emanuela Folliero, che aveva spiegato di evitare sempre la stazione Centrale perché spaventata dall'eccessiva presenza di immigrati.