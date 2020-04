Fermato in Centrale con 250 pacchetti di sigarette di contrabbando: «Volevo portarli in Francia»

E' stato sorpreso appena sceso da un treno in Stazione Centrale, nella serata di sabato 11 aprile. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno deciso di controllarlo: l'uomo, un 45enne romeno residente in provincia di Napoli, ha spiegato che stava facendo ritorno alla sua residenza dopo avere cercato di recarsi in Francia a bordo di un'auto non sua ed esser stato fermato dalla polizia di frontiera di Courmayeur. La vettura gli era stata sequestrata e l'uomo era stato denunciato per essersi allontanato dall'abitazione senza un valido motivo.

Gli agenti hanno sottoposto il suo trolley a perquisizione, scoprendo che - sotto i vestiti - erano nascosti circa 250 pacchetti di sigarette senza il contrassegno del Monopolio di Stato. Di contrabbando, dunque. Allora il 45enne ha spiegato che la sua intenzione era quella di portare le sigarette in Francia per rivenderle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tabacco (per circa cinque chili totali) è stato sequestrato e l'uomo denunciato.