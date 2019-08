"Skimmer" e microcamere alle macchinette in Centrale: così i ladri clonano le carte di credito

Uno strumento per "immagazzinare" i dati necessari. E una microcamera per osservare le dita delle vittime. Eccola l'ultima frontiera della truffa in stazione Centrale a Milano, dove la polizia ha arrestato due uomini - entrambi cittadini romeni - che stavano cercando di clonare le carte di credito di ignari passeggeri.

I due, stando a quanto riferito dalla Polfer, avevano montato su una delle macchinette automatiche per i biglietti una microcamera per "salvare" i codici pin delle carte e uno skimmer, un congegno elettrico in grado di memorizzare tutti i dettagli dei bancomat e per questo molto spesso usato dai malviventi sugli Atm delle filiali bancarie.

La coppia è stata fermata quando, convinta di farla franca, si è avvicinata all'emettitrice automatica per recuperare gli attrezzi del mestiere. I due sono anche stati trovati in possesso di due schede "vergini" - sulle quali con ogni probabilità avrebbero scaricato i dati delle carte clonate - e di una transazione bancomat di 6mila sterline, segno che qualcuno era già caduto nella loro rete.