Stazione Centrale, pusher cerca di truffare i carabinieri rifilandogli finta marijuana: preso

Pensava fossero normali viaggiatori. Per questo si è avvicinato a loro e ha cercato di rifilargli alcune dosi di "erba" anche se quella che aveva in tasca era tutt'altro che marijuana. Quando però si è reso conto di essere di fronte a due tutori dell'ordine li ha spinti a terra e ha cercato di scappare. L'epilogo? Per il finto pusher con la finta marijuana sono scattate le manette con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

È successo nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio durante un blitz dei carabinieri nel piazzale della Stazione Centrale di Milano; nei guai un ragazzo gambiano di 26 anni già noto alle forze dell'ordine.

Durante l'operazione, che ha visto impegnati sia i carabinieri della stazione di Milano Porta Garibaldi che i militari del terzo reggimento Lombardia, è stato denunciato per spaccio un senegalese di 28 anni. I militari sono intervenuti dopo che il giovane aveva ceduto quattro dosi a un ragazzo. Durante gli accertamenti è emerso che due di queste contenevano marijuana mentre in altre due c'era "altra sostanza stupefacente", hanno precisato i militari. Per l'acquirente è scattata una segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.