Sorpreso con oltre seicento euro di droga davanti alla Stazione Centrale: arrestato

Aveva in tasca oltre seicento euro di droga: trentasei grammi di hashish e altri trentuno di marijuana. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di lunedì 29 gennaio in Piazza Duca d'Aosta a Milano, di fronte alla Stazione Centrale.

Nei guai un cittadino un cittadino gambiano di 19 anni, irregolare in Italia e pregiudicato. Il blitz, come riferito dalla Questura di Milano, è scattato intorno alle 22.30 quando i poliziotti hanno notato che attorno al 19enne si erano radunati cinque ragazzi. A terra sono state trovate diverse bustine, il resto della droga è saltato fuori durante la perquisizione. E per il 19enne sono scattate le manette.