Spaccio in Centrale, tre arresti durante i controlli straordinari

Maxi controlli in Stazione Centrale nella giornata di martedì 28 maggio con l'operazione "Alto Impatto". Ben 250 persone sono state identificate dalla polizia ferroviaria, all'opera con 31 agenti e il supporto di un'unità cinofila. Tre persone sono state arrestate (tutte per spaccio di droga) e due indagate.

I primi due arresti somno avvenuti a danno di due gambiani di 18 e 25 anni. Gli agenti hanno notato uno passante avvicinarsi a uno dei due che, dopo un breve confabulare, s'è allontanato per tornare poco dopo con un complice e consegnare al passante un involucro in cambio di una banconota da 20 euro.

Gli agenti sono intervenuti sequestrando l'involucro (con 3 grammi di hashish) e hanno arrestato i due spacciatori, uno dei quali aveva altri sette pezzi della stessa sostanza per un peso di 7,5 grammi mentre l'altro aveva con sé 35 euro.

5 mila euro nel marsupio

Il terzo arrestato è un senegalese di 29 anni portato nell'ufficio della polfer perché, durante il controllo, aveva mostrato segni di nervosismo. Nel marsupio aveva 5 mila euro in banconote di vario taglio e 36,5 grammi di hashish. I controlli sono stati eseguiti anche utilizzando smartphone per il controllo dei documenti in tempo reale e metal detector per ispezionare bagagli sospetti, anche all'interno del deposito.