Spaccio di droga in Stazione Centrale, sei arresti in sette giorni

Intensa attività antispaccio in Stazione Centrale da parte della polizia nei primi giorni di febbraio. In sette giorni sono state arrestate sei persone nella zona della stazione ferroviaria e dintorni, da parte del commissariato Garibaldi Venezia, nel corso di numerosi controlli del territorio.

Giovedì 1 febbraio due 19enni egiziani sono stati sorpresi con un totale di 12 grammi di hashish, in dosi già confezionate e pronte per essere cedute. Venerdì 2 febbraio un 20enne del Gambia è stato sorpreso a vendere droga a due italiani da poliziotti in borghese. I due acquirenti sono stati identificati. Al 20enne, invece, sono stati anche sequestrati 20 euro in contanti. Martedì 6 febbraio un algerino di 28 anni è stato arrestato, sempre da agenti in borghese, mentre vendeva hashish a un minorenne, riaffidato alla madre. All'algerino sono stati sequestrati 70 euro.

L'operazione più consistente è di mercoledì 7 febbraio, quando un 20enne e un 31enne del Gambia sono stati bloccati e arrestati (ancora una volta da agenti in borghese) appena dopo avere venduto marijuana ad un ragazzo italiano. I due pusher avevano nove grammi di marijuana e 125 euro, tutto sequestrato.

E dai rilievi dattiloscopici è emerso che il 20enne doveva scontare una pena di quasi nove mesi e aveva su di sé un ordine di cattura, che gli è stato notificato insieme all'arresto per spaccio.