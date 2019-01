Spaccio in Centrale: arrestato un 22enne con 30 grammi di hashish e marijuana

Quando si è reso conto che stava per essere controllato dagli agenti, ha cercato di disfarsi della droga che aveva nelle tasche. Ma non c'è riuscito. I poliziotti - che di tanto in tanto, nella zona della Stazione Centrale, procedono a controlli d'iniziativa, cercando di scoraggiare lo stazionamento dei pusher - lo hanno alla fine arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Protagonista un gambiano di 22 anni, risultato irregolare in Italia e con precedenti di polizia. L'uomo aveva con sé una trentina di grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi pronte alla vendita al dettaglio.

L'operazione s'è conclusa con l'arresto del 22enne. E' successo nella serata del 2 gennaio, verso le undici.