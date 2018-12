Aggredito e picchiato tassista abusivo in zona Centrale: indaga la polizia

Un tassista abusivo sarebbe stato aggredito nella notte in zona Stazione Centrale a Milano, zona dove spesso viene visto.

Nelle medesime ore, infatti, c'era stato il concitato sciopero improvviso dei tassisti milanesi (e così a Roma) contro la manovra finanziaria senza norme con "limitazioni" ai Ncc, Noleggio con conducente.

Gli autori dell'aggressione, che hanno agito a volto coperto, sono rimasti per ora ignoti. Indagano le forze dell'ordine. Botte e calci e la vittima, italiana 47enne, è stata portata in ospedale con brutte fratture alle gambe: non è in pericolo di vita, ma se la caverà in non meno di 90 giorni.

Ora la polizia sta ricostruendo l'accaduto insieme ai colleghi della Locale acquisendo testimonianze e immagini a circuito chiuso.