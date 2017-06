Tassista abusivo ex poliziotto, auto confiscata. Settemila multe in dieci anni

Aveva collezionato ben 7 mila multe per violazioni delle norme sul traffico a Milano e per una cifra totale d 100 mila euro ancora da pagare. Molte di queste riguardano l'attività di tassista abusivo, cioè l'attività con la quale l'uomo, M.T., di 39 anni, si guadagnava da vivere a Milano dopo avere lasciato la polizia.

Attività fiorente, che andava avanti da dieci anni. Così, ora, si è passati ai fatti: la sua Alfa Romeo 156, sua per modo di dire visto che non è intestata a lui, gli è stata confiscata dalla polizia locale, dopo che per varie volte gli era stato comminato il provvedimento di sequestro.

Viaggiava con un foglio rosa col cognome storpiato, e senza assicurazione. Come tanti altri, si procurava i clienti girovagando presso le uscite della Stazione Centrale di Milano e proponendosi come tassista, ovviamente abusivo. A quanto pare, l'esperienza in polizia terminò per abusi da parte sua. Ora - visto che gli è stata portata via l'automobile - è probabile che, almeno per qualche tempo, M.T. cessi anche l'attività di tassista abusivo.