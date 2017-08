Avvicina una donna in Stazione Centrale a Milano: la molesta sul treno e tenta di stuprarla

L'ha avvicinata mentre era in stazione Centrale a Milano. Era appena atterrata da Lima e doveva andare in Svizzera a trovare dei parenti. Il suo destino si è intrecciato con quello di un pregiudicato siciliano di 38 anni che voleva violentarla nelle campagne della Bassa. Fortunatamente è stata salvata da un gruppo di ragazzini e dal sindaco del comune di Santo Stefano Lodigiano. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 10 agosto. Il fatto è stato riportato sulle colonne del Corsera.

L'odissea di Laura (nome di fantasia di una 32enne Peruviana) è iniziata alla stazione Centrale di Milano: lì ha incontrato un 38enne siciliano con precedenti per reati sessuali che l'ha circuita. Le avances, sempre più insistenti e sempre respinte, sono proseguite sul treno deserto verso Piacenza, anche sotto la minaccia di portarle via i bagagli. Quando il convoglio è arrivato a Santo Stefano Lodigiano i due sono scesi. Lui ha ripreso ad aggredirla con maggiore insistenza, compiendo anche atti osceni. Gli atteggiamenti del 38enne non sono passati inosservati: un gruppetto di ragazzini che stava chiacchierando insieme al sindaco Mssimiliano Lodigiani ha visto quanto stava accadendo e sono intervenuti salvandola e rassicurandola.

Successivamente sono arrivati i carabinieri e la donna è stata accompagnata in caserma a Casalpusterlengo. Lì ha raccontato tutto quello che era successo. Il suo aggressore, rintracciato da una gazzella nella stazione mentre aspettava una corsa che lo riportasse a Milano, è stato denunciato per tentato stupro. Giovedì Maria è ripartita sul verso Locarno, questa volta sul treno giusto.

Stazione di Santo Stefano Lodigiano: un precedente

La stazione del piccolo comune della Bassa è stata al centro di un altro grave fatto di cronaca: lì il controllore di Trenord Davide Feltri aveva denunciato di essere stato aggredito e accoltellato da un passeggero, fatto che si era rivelato falso qualche giorno dopo.