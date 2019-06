Ragazzo cade sotto la metro: trascinato per 10 metri ma vivo, una donna ferita per la frenata

Il macchinista ha frenato in tempo e, nonostante l'impatto, gli ha salvato la vita. Dramma, fortunatamente soltanto sfiorato, alle 15.30 di sabato pomeriggio nella stazione metropolitana Centrale, dove - stando alle prime informazioni raccolte - un ragazzo di ventisette anni è caduto sotto un treno della linea verde.

Il conducente è riuscito ad azionare il freno d'emergenza e ha rallentato la corsa del convoglio, che ha comunque colpito il giovane, trascinandolo per circa dieci metri. Nonostante l'impatto, il 27enne si è alzato sulle sue gambe, è risalito in banchina e si è steso lì.

I soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'auto medica, lo hanno trovato in condizioni tutto sommato buone: presentava una ferita al cranio, ma nessuna lesione né frattura. Medicato sul posto, il ragazzo è poi stato portato in codice giallo in ospedale. Sembra - secondo le primei informazioni fonite da Atm - che si sia trattato di un gesto volontario.

Al pronto soccorso è finita anche una donna di sessantotto anni, che era a bordo del treno e che è caduta dopo la frenata brusca: ha riportato qualche escoriazione ed è stata ricoverata in codice verde.

Per permettere l'intervento dei medici e della polizia, Atm è stata costretta a sospendere la M2. La linea è stata inizialmente bloccata totalmente, poi soltanto tra le stazioni di Cadorna e Lambrate. Alle 16.30, la situazione è tornata alla normalità.