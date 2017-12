Si arrampica sull'albero di Natale in Stazione Centrale per togliere la croce "non buona"

Si arrampica sull'albero di Natale in piazza Duca D'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per cercare di togliere la croce.

L'uomo, un cittadino del Gambia di 21 anni, ha riferito agli agenti di polizia che lo hanno fermato che lo stava togliendo perché quel segno "non era buono".

Il ragazzo, che è apparso molto alterato, è stato portato in questura per essere identificato. Poi, negli uffici di via Fatebenefratelli, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Alberto di Natale a2a, P.zza Duca d'Aosta, Milano, Italia. pic.twitter.com/VuHYrPY8Cf — M.LuisaC. (@MLuisaC1) 22 dicembre 2017

Di pochi giorni fa la polemica per la decisione del comune di concedere parte di piazza Duca d'Aosta al governo tunisino, impegnato nella promozione del turismo nel proprio paese. Fuori dalla Centrale è comparsa una grossa struttura - dai "toni" chiaramente arabi - che nell'idea degli organizzatori ricrea una porta d'ingresso in Tunisia. La novità, però, non era piaciuta a tutti.

Il primo a lamentarsi era stato Samuele Piscina, il leghista presidente proprio del Municipio 2. “È impossibile non notare la cittadella araba sorta in questi giorni in piazza Duca D’Aosta - ha commentato -. È una struttura imponente a forma di porta tunisina che occupa buona parte della piazza. Il tutto condito con musica e danza araba, tra lo stupore dei cittadini milanesi che si chiedono cosa stia succedendo".

“Due fattori - accusa - però ci lasciano parecchio perplessi. Siamo in periodo natalizio e Piazza Duca d'Aosta è una delle poche aree nelle quali al Municipio è vietato fare eventi, tra i quali proprio i mercatini. Piazza Duca D’Aosta è il luogo più appetibile dal punto di vista commerciale all’interno del Municipio 2 e un suo inserimento nel bando di gara avrebbe quasi sicuramente permesso la realizzazione del mercatino natalizio portando gioia e tradizione. Non si capisce quindi con quale criterio venga assegnata una piazza vietata allo stesso Municipio per erigere una struttura araba, soprattutto sotto Natale”.