Una lastra cade dal quarto piano e si frantuma a terra: poteva essere tragedia

Poteva essere una tragedia. Una lastra di marmo precipita dal quarto piano di condominio di recente costruzione di via Timavo, zona Centrale. Il rivestimento, della lunghezza di qualche decina di centimetri, incorniciava una finestra dello stabile.

Verso le 9.25 del mattino di venerdì 13 luglio lo schianto a terra allerta tutto il vicinato.

Sono in corso gli accertamenti per capire le cause della pericolosa rottura, se un errore costruttivo o altro. Sul posto stanno intervenendo i pompieri insieme alla polizia locale per sgomberare la zona e mettere in sicurezza l'area. La strada è stata parzialmente bloccata. Fortunatamente nessuno si è fatto male.