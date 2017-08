Schianto nei pressi del tunnel di via Tonale vicino alla Centrale

Uno schianto tra un'utilitaria e un furgone è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 17 agosto nei pressi della Stazione centrale.

L'incidente si è verificato tra via Sammartini e via Tonale, a pochi passi dal tunnel Mortirolo che oltrepassa i binari.

Tra gli occupanti delle vetture non ci sono stati feriti gravi: solo un po' di comprensibile choc e qualche contusione, ma nulla di preoccupante.

Si cerca ora di capire le dinamiche del sinistro, avvenuto probabilmente per una precedenza mancata o un attimo di disattenzione. Non ci sono state ripercussioni sul traffico, vista la poca affluenza veicolare in queste giornate d'agosto.