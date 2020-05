Milano, ragazza di 21 anni tenta di buttarsi nel vuoto: salvata in extremis dalla polizia

Era seduta sul cornicione del balcone. Sotto di lei il vuoto. Voleva buttarsi. Voleva farla finita. Ma fortunatamente è stata salvata dai poliziotti. È successo nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio in via Boiardo a Milano (zona Turro) dove gli agenti del commissariato Villa San Giovanni hanno salvato la vita a una ragazza di 21 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 quando una vicina ha preso il telefono e segnalato il fatto al 112. Sul posto è intervenuta una volante del 112 ma non vedendola dalla strada, i poliziotti si sono recati nell’appartamento della donna che aveva chiamato la polizia e, dall’interno, sono riusciti a vederla sul ballatoio esterno del quinto piano.

Una volta raggiunto l’appartamento, hanno sentito dei lamenti: un poliziotto, quindi, si è portato subito all’esterno di un balconcino vicino alla rampa delle scale, a un un metro dalla donna. Vista l’mpossibilità di afferrarla a causa di un'inferriata, il poliziotto ha cercato di instaurare un dialogo in modo da tranquillizzarla e distrarla. Il suo collega, invece, dopo vari tentativi, è riuscito a entrare nell’appartamento e, individuata la stanza dove affacciava il balcone, ha aperto la finestra. Approfittando del dialogo in corso, ha scavalcato il balcone che affacciava sul cornicione ed è riuscito ad afferrare la donna, mettendola in sicurezza. Con l’aiuto degli agenti della seconda volante inviata dalla centrale operativa della Questura, i poliziotti hanno riportato la donna in casa.

