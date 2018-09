Milano, da un box di via Padova saltano fuori 1.100 chili di droga (e più di seimila euro)

Maxi sequestro di droga a Milano. Gli uomini della Squadra Mobile, della sezione narcotici, hanno infatti messo le mani su oltre una tonnellata di hashish.

Il "fumo", stando alle primissime informazioni raccolte, è stato scoperto all'interno di un box in via Padova, dove gli agenti ne hanno trovati 1.100 chili. Nello stesso garage i poliziotti hanno anche sequestrato 550 grammi di cocaina, un Gps per barche e 6.500 euro in contanti.

Proprio per la droga e i soldi la Mobile ha arrestato un 42enne, cittadino italiano.

Mercoledì scorso, sempre in via Padova, le manette erano scattate per un 51enne, anche lui italiano. In casa sua i carabinieri avevano trovato più di un chilo e mezzo di droga, tra marijuana, hashish e cocaina.