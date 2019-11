Adescavano clienti di giorno vicino a una scuola: trans multate e allontanate

Adescavano clienti in pieno pomeriggio nei pressi della scuola elementare del Parco Trotter, a Milano, nella zona di via Padova. Protagoniste due transessuali sudamericane, denunciate dalla polizia.

E' successo nel pomeriggio di martedì 5 novembre nel corso di un controllo straordinario del territorio nelle zone "sensibili" della città: via Padova è una di quelle individuate a maggio 2019 dal comitato per l'ordine e la sicurezza sulla base della circolare dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Le altre, per la cronaca, sono Sempione-Arco della Pace, Darsena-Navigli, Stazione Centrale e Stazione-Bosco di Rogoredo.

Transessuali multate

Durante il controllo, gli agenti di polizia hanno controllato 43 persone. Tra queste, le due transessuali: una peruviana di 48 anni e una salvadoregna di 34, sorprese in atteggiamenti di adescamento nei pressi del Parco Trotter, dove è situata una scuola elementare. Le due sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico e multate per 6.600 euro. Inoltre subiranno il decreto di allontanamento: non potranno, per un po', farsi vedere nel quartiere di via Padova.