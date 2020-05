Via Padova, addio al murale iconico della santa-bambina: deturpato da un altro disegno

È stato coperto da un disegno di una mazza ferrata attaccata a una sfera che vuole rappresentare il coronavirus. Addio allo storico wall della 'santa-bambina' di via Padova - via Pontano. Ad esprimere sdegno per il deturpamento è il gruppo Facebook 'Via Padova viva'.

"Lo scempio grosso - si legge nella pagina social - è nella bruttura e nella mancanza di rispetto per il territorio, un pugno in faccia a tutti noi per l'ego di uno o piu sedicenti artisti d'accatto. Per quanto effimera la street art è pur sempre arte, pubblica e urbana e si relazione al territorio e i suoi cittadini, agli altri artisti, alla memoria, ci sono regole precise anche se non scritte".

"È vero che l'opera non era in un museo - continua la pagina dedicata ai residenti della zona - ma era diventata icona di una identità multietnica territoriale, emblema della coesione sociale in atto a fatica". A Sef 01, l'artista peruviano che aveva realizzato il wall della 'santa-bambina' insieme ad Hadok, è stato chiesto di ripristinare la sua opera.

L'immagine deturpata, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere e da chiunque passasse a piedi o sulla 56 in via Padova, rappresentava Santa Sarita di Colonia come una bambina con due pistole ad acqua. Sarita, non riconosciuta come santa dalla Chiesa ma molto popolare in Perù, nacque nel 1914 e morì nel '40. In vita si occupò degli ultimi, i più poveri, gli immigrati clandestini, le prostitute, gli omosessuali. Considerata protettrice degli emarginati e dei meno privilegiati, la santa-bambina era stata rappresentata in via Padova come omaggio al melting pot culturale della zona e alla comunità latina.