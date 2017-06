Spacciano nel parchetto: la polizia locale li arresta

Tre arresti per spaccio di droga ad opera della polizia locale di Milano. Tutto è partito dalla segnalazione di una cittadina che aveva riferito l'attività di vendita di sostanze stupefacenti in un parchetto di via dei Transiti (zona Pasteur).

Gli agenti di polizia locale hanno compiuto le indagini ed effettuato varie osservazioni, dopodiché - la sera del 28 giugno - sono intervenuti, proprio mentre il terzetto stava cedendo droga ad altrettanti acquirenti.

I tre "pusher" sono un cinquantenne, un trentenne ed un ventiduenne tutti del Gambia ed ufficialmente senza fissa dimora: il più anziano e il più giovane con precedenti specifici. Sono stati trovati in possesso di 110 euro in contanti e oltre undici grammi di marijuana già divisi in dodici bustine.

Carmela Rozza, assessore milanese alla sicurezza, spiega che «queste situazioni non permettono ai cittadini di vivere serenamente il loro quartiere». E Antonio Barbato, comandante della polizia locale, aggiunge che «i piccoli fenomeni di spaccio sono quelli che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini».