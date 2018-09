Milano, colpo grosso al "Compro oro": rubati due chili di gioielli e 20mila euro in contanti

Lo ha minacciato con un punteruolo alla schiena. Poi è entrato, ha preso tutto quello che poteva ed è fuggito.

Colpo grosso lunedì mattina nel "Compro oro" al civico 58 di viale Monza. Poco dopo le 9, stando a quanto finora accertato dalla polizia, un uomo, col volto coperto, ha atteso che il proprietario aprisse il negozio e lo ha sorpreso alle spalle, puntandogli un'arma - probabilmente un punteruolo - alla schiena.

A quel punto, la vittima è stata spinta all'interno del locale e, sempre sotto minaccia, è stata costretta ad aprire la cassaforte temporizzata. Il malvivente, stando a una prima stima degli agenti, è riuscito a prendere due chili di oro e una somma in contante vicina ai 20mila euro per poi far perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio e sono ora al lavoro per individuare il rapinatore.