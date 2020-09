Notte di sangue a Milano, accoltellato al culmine di una lite in Stazione Centrale

Un uomo di 33 anni accoltellato trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli e due denunce. È il bilancio della zuffa di mercoledì 9 settembre in Stazione Centrale a Milano.

Tutto è successo intorno alle 22 quando i due, un 33enne Afgano e un 35enne Algerino hanno iniziato a litigare per futili motivi. Dalle parole sono passati alle mani e al culmine del litigio il 35enne si è avventato sul rivale con un coltellino svizzero. Inizialmente le condizioni dell'afgano sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo; fortunatamente le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto e il 33enne è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che pattugliano la Stazione Centrale. Entrambi i litiganti sono stati denunciati.