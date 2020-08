"Un incidente ogni tre giorni e 150 feriti all'anno, viale Monza più sicuro con la ciclabile"

Da una parte operai ed esponenti della Lega: i primi che (materialmente) stanno tracciando la pista ciclabile di Viale Monza, gli altri che manifestano contro la sua realizzazione. Mentre, a distanza, l'assessore alla mobilità e lavori pubblici Granelli difende l'opera. "Viale Monza è una strada dove abbiamo avuto in nove anni un incidente ogni tre giorni e 150 feriti all’anno quindi è chiaro che il suo uso non è sicuro". Lo ha detto a margine del lancio della flotta di monopattini elettrici in sharing di Voi Technology l’assessore alla Mobilità Marco Granelli interpellato sul presidio di questa mattina della Lega contro la pista ciclabile lungo viale Monza.

Secondo Granelli la pista ciclabile aiuterà "a mettere un po' di ordine". "Riduciamo la sosta irregolare e aumentiamo quella regolare nelle vie limitrofe — ha precisato il membro della Giunta Sala —. Ho letto diverse dichiarazioni con numeri fantasmagorici, ma abbiamo tolto 80 posti irregolari su un viale che ne ha migliaia regolari. Vedremo come procederà la sperimentazione ma crediamo che serva più sicurezza per tutti".

Incidenti in Viale Monza: i precedenti

Da maggio in Viale Monza si sono registrati tre incidenti di cui uno mortale. La triste scia è iniziata il 21 maggio quando un uomo era stato travolto e ucciso da un'auto mentre camminava sul marciapiede all'altezza di via Chioggia. Il 22 maggio due ragazzi erano rimasti ustionati dopo che lo scooter sul quale viaggiavano aveva preso fuoco in seguito a un urto con un'automobile. Il 15 giugno, invece, una Mini fuori controllo era piombata sul marciapiede.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultimo incidente, in ordine cronologico, è avvenuto nella serata di domenica 30 agostoquando un'auto si è schiantata contro altre due auto parcheggiate a lato della strada.