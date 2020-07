Sbaglia banchina e attraversa i binari, travolta da un treno in Stazione Centrale: morta

Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno in Stazione Centrale a Milano nella tarda mattinata di mercoledì 22 luglio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 12.15 al binario 17, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia ferroviaria, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un incidente. Alcuni testimoni hanno riferito alle forze dell'ordine che l'82enne — forse perché aveva sbagliato binario — ha attraversato i binari portandosi dietro un trolley. E proprio in questo frangente è stata travolta dal Freccia Argento 8889 Milano-Lecce.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dove è morta poco dopo: le sue condizioni erano disperate: il convoglio gli aveva amputato il braccio e la gamba destra.